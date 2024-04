Attendu par les fans du ballon rond, le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions d’Europe a eu lieu le matin du vendredi 12 Avril 2013 donnant lieu à un match choc entre le Bayern Munich et le FC Barcelone.

L’autre demi-finale opposera le Real Madrid au Borussia Dortmund qui a créé la surprise en se qualifiant suite à un match surprenant face à Malaga.

Les matchs des demi-finales auront lieu les 23 et 24 avril (aller) et les 30 avril et 1er mai (retour).

Selon vous, la finale sera équilibrée entre une équipe allemande et une espagnole ou opposera-t-elle des compatriotes ?

Demi-finales de la Ligue des Champions:

Bayern Munich – FC Barcelone

Real Madrid – Borussia Dortmund

