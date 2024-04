FCB – PSG: Pedro offre la demi-finale à Barcelone

La France connaît sa nouvelle bête noire: Pedro Rodriguez Ledesma.

L’attaquant de Barcelone, qui avait crucifié les Bleus le 26 mars sur la route vers le Mondial 2014 en marquant le seul but du match, a arraché contre le Paris Saint-Germain l’égalisation (1-1) qui a ouvert aux siens les portes des demi-finales de la Ligue des champions.

Une percée de Messi, une remise de Villa et une frappe de Pedro ont terrassé les légitimes ambitions du PSG dans un Camp Nou plein et gagné par le doute. Car, jusqu’à cet instant, les Parisiens menaient 1-0 et étaient, logiquement d’ailleurs, qualifiés (2-2 à l’aller).

Prolongement de l’affrontement du Parc des Princes, cette rencontre a épousé le scénario attendu. Des Espagnols cherchant à créer les espaces par leur jeu de passes et des Français densément et intelligemment regroupés se projetant extrêmement vite vers l’avant. Copie fidèle du match aller à cela près, et la nuance est de taille, que les Catalans se sont longtemps montrés d’une stérilité rédhibitoire.

Profitant à merveille de la méforme de son adversaire, le PSG a livré une heure durant le match parfait. Solide en défense grâce à l’intransigeance de l’axe Alex – Thiago Silva, travailleur au milieu de terrain malgré l’absence du généreux mais suspendu Blaise Matuidi – la palme revient à Verratti, 20 ans seulement – et tranchant devant, le leader du championnat de France a ouvert la marque à la 50e sur une action Pastore – Ibrahimovic – Pastore que l’Argentin a conclu avec subtilité.

Mais Barcelone, invaincu à domicile depuis désormais 21 rencontres de Ligue des champions, a affiché un visage bien plus intéressant dès l’entrée en jeu de Messi. Impossible au jour d’aujourd’hui de minimiser la dépendance du champion d’Espagne à son quadruple Ballon d’Or. Impossible non plus de ne pas constater que les Catalans doivent nécessairement régler leurs problèmes défensifs (en l’absence des blessés Puyol et Mascherano, le latéral Adriano a été titularisé dans l’axe avec Piqué) s’ils entendent aller au bout dans cette C1.

