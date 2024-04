Le Real Madrid passe malgré une défaite face à Galatasaray

Comme prévu, le Real Madrid sera fidèle au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des champions. Mais les Merengue, battus 3-2 à Istanbul par Galatasaray, ont connu quelques sueurs froides.

Après leur succès 3-0 de l’aller, les Madrilènes jouaient sur du velours. D’autant que Cristiano Ronaldo signait son 10e but de l’exercice dès la 8e, après un travail préparatoire d’Özil et Khedira. Le Real marquait ainsi un but à l’extérieur en Ligue des champions pour la 17e fois consécutive.

Cette réussite faisait aussi baisser le niveau sonore des supporters turcs, qui prenaient cruellement conscience que leur équipe ne poursuivrait pas son parcours en direction de Wembley. Ceux qui y croyaient après le large revers de l’aller se fondaient davantage sur la méthode Coué que sur une analyse objective des forces en présence.

Mais c’était sans compter sur un relâchement coupable des Espagnols, ainsi que sur la belle volonté manifestée par les Turcs. Ils obtenaient d’abord le 1-1 grâce à une frappe superbe d’Eboué (57e), bien servi en retrait par Sneijder. Puis ils marquaient par Sneijder (71e), une minute plus tard par Drogba, auteur d’une somptueuse talonnade. Au bord de la touche, Jose Mourinho affichait son masque des mauvais jours. Dans les arrêts de jeu, Ronaldo, sur un service de Benzema, réduisait l’écart.

