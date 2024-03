Ligue des Champions: Tirage au sort des quarts de finale

On saura dès les quarts de finale de la Ligue des champions si le Paris St-Germain peut réaliser ses rêves de grandeur. Le PSG en découdra en effet avec le grand FC Barcelone.

La rencontre entre Parisiens et Catalans constitue l’affiche de ces quarts de finale. Les deux formations s’étaient déjà retrouvées à ce stade de la compétition lors de la dernière présence du PSG dans le top 8, en 1995, avec une qualification française à la clé.

L’autre choc opposera le Bayern Munich de Xherdan Shaqiri à la Juventus Turin de Stephan Lichtsteiner. Il s’agira d’un affrontement entre les deux leaders intouchables de la Bundesliga et de la Serie A.

Le Real Madrid a de son côté été beaucoup plus gâté par le sort en héritant de Galatasaray. Le club merengue s’est clairement mis en tête de conquérir sa dixième coupe aux grandes oreilles cette saison à Wembley.

Une chose est sûre, les demi-finales accueilleront une équipe que personne n’attendait dans le dernier carré, Malaga ou Borussia Dortmund. Les Allemands, bien que moins convaincants en championnat cette saison, seront favoris, d’autant qu’ils pourront évoluer à domicile au match retour.

Ligue des champions. Quarts de finale (aller 2/3 avril, retour 9/10 avril): Malaga (Esp) – Borussia Dortmund (All), Real Madrid (Esp) – Galatasaray (Tur), Paris Saint-Germain (Fr) – Barcelone (Esp) et Bayern Munich (All) – Juventus Turin (It). Demi-finales: aller 23/24 avril, retour 30 avril/1er mai. Finale: 25 mai à Londres (Wembley).

