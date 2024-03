Malgré une victoire, l’Inter de Milan se fait éjecter

L’Inter a bien failli faire encore plus fort que Barcelone mardi face à l’AC Milan.

Vaincus 3-0 à Londres en 8e de finale aller de l’Europa League, les Nerazzurri ont réalisé l’exploit d’arracher les prolongations mais ont quand même mordu la poussière quand Adebayor, à la 96e, a surgi pour tromper Handanovic (score final 4-1 a.p.).

Avec Reto Ziegler sur le flanc gauche, Fenerbahçe a composté son billet pour les quarts en tenant bon face aux Tchèques de Plzen (1-1) qu’il avait battu à l’aller 1-0.

Qualifications également pour Rubin Kazan contre Levante (2-0 a.p./0-0 à l’aller), de la Lazio contre Stuttgart (3-1/2-0), de Newcastle au détriment de l’Anzhi (1-0/0-0), de Benfica face à Bordeaux (2-3/1-0) et, dans souffrance, de Chelsea, vainqueur 3-1 du Steaua Bucarest une semaine après le revers 1-0 concédé en Roumanie. Les Blues, champions d’Europe en titre, étaient éliminés jusqu’à la 71e et un but libérateur de Torres.

