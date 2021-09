Esperance sportive : Le Retour !

L’Espérance de Tunis n’a pas fait de détail devant le Stade Tunisien en s’imposant cet après-midi sur la pelouse du stade d’El Menzah sur le score de 4 buts à 0 (0-3 à la mi-temps) en match avancé de la cinquième journée de Ligue 1. Les buts ont été marqués par Boulaâbi (03′) contre son camp, Berrebat (21′ et 52′) et S. Derbali (44′).

L’Espérance assure mais aussi rassure suite à une victoire fort importante, du moins pour le moral, obtenue face à un ensemble stadiste en plein questionnement, et qui a été assomé dès l’entame de la rencontre par un but malheureux.

Il n’en demeure pas moins que les protégés de Cabral ont montré des progrès certains dans la manoeuvre offensive, avec les Bouazzi et surtout S. Derbali, comme fers de lance. La défense par contre continue à flotter avec entre autres le retour à l’application hasardeuse du hors-jeu piège, problème rectifié à la mi-temps par Cabral.

3 joueurs ont montré qu’ils sont dignes de porter les maillots de l’équipe, Hamdi Kasraoui, le gardien a sauvé les filets des ésperantistes à maintes occasions, un air de l’ancien Chkri el Ouaer avec des réflexes face aux attaquant du Stade Tunisien, un deuxième joueur satisfaisant le public, venu avec un bon nombre, Naîm Berrebat et Sameh Derbali.

