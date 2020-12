F1- GP Japon: Sebastian Vettel s’élancera de la pole position

L’Allemand Sebastian Vettel aura l’occasion dimanche de réduire l’écart avec l’Espagnol Fernando Alonso dans la course pour le titre puisqu’il s’élancera de la pole position au Grand Prix de Formule 1 du Japon au volant de sa Red Bull.

Vettel a signé le tour le plus rapide en 1:30.839, et glane ainsi sa quatrième pole position consécutive sur le circuit japonais. Le duel annoncé entre les écuries Red Bull et McLaren n’a pas eu lieu. A l’issue de la troisième séance des qualifications, le champion du monde sortant devançait de 251 millièmes son coéquipier, l’Australien Mark Webber.

Le leader au classement des pilotes, Fernando Alonso (Ferrari), occupe la 3e ligne avec le Mexicain Sergio Perez (Sauber).

La surprise des qualifications est venue du pilote japonais Kamui Kobayashi (Sauber), qui partira de la deuxième ligne au côté du français Romain Grosjean (Lotus).

Auteur du 3e temps, le Britannique Jenson Button (McLaren), sanctionné pour un changement de boîte de vitesses, s’élancera en 8e position, derrière le Finlandais Kimi Räikkönen (Lotus).

Le Britannique Lewis Hamilton (McLaren), auteur d’un temps médiocre de 1:32.327, prendra le départ en 5e ligne.

Sous le coup d’une pénalité de 10 places après son accident avec Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) à Singapour, l’Allemand Michael Schumacher (Mercedes Benz) s’élancera en 23e position. Le septuple champion du monde a annoncé jeudi qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison.

