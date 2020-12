Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Canada de F1

Lewis Hamilton a remporté dimanche au volant de sa McLaren le Grand prix du Canada de Formule-1, s’emparant du même coup de la tête du championnat.

Le Britannique devance le jeune Français Romain Grosjean (Lotus), qui signe le meilleur résultat de sa carrière en F1, et le Mexicain Sergio Pérez (Sauber).

Septième pilote différent en sept courses à signer un succès cette saison, Hamilton a dû lutter toute la course avec l’Allemand Sebastian Vettel (Red Bull) et l’Espagnol Fernando Alonso (Ferrari). Mais ses deux rivaux, qui ont tenté en vain de terminer la course sans faire un second arrêt aux stands, ont dû se contenter des quatrième et cinquième places, respectivement, après avoir bataillé aux avant-postes pendant les 60 premiers tours de l’épreuve disputée sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Lewis Hamilton signe sa troisième victoire à Montréal, après celles de 2007 et de 2010. Âgé de 27 ans, celui qui a été sacré champion du monde en 2008 enregistre le 18e triomphe de sa carrière en F1 et s’emparer de la tête du classement des pilotes avec 88 points, soit deux de mieux qu’Alonso et trois de plus que Vettel.

Le prochaine épreuve du championnat de F1 aura lieu le 24 juin à Valence, en Espagne, à l’occasion du Grand Prix d’Europe.

