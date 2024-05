Sabri Lamouchi, nouvel entraineur de la Côte d’Ivoire

L’ancien footballeur français, d’origine tunisienne, Sabri Lamouchi, remplacera François Zahoui à la tête de la sélection de la Côte d’Ivoire.

Sabri Lamouchi, âgé de 40 ans, vivra sa première expérience en tant que entraineur avec les éléphants ivoiriens et prendra les rênes de la sélections, selon la Fédération ivoirienne de football.

L’ex international français entamera son premier match avec la sélection ivoirienne lors du match de cette dernière face à la Tanzanie en éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, et ce, le 2 juin prochain avant de rencontrer le Maroc le 9 du même mois.

Rappelons que Sabri Lamouchi avait mené sa carrière au sein de plusieurs clubs en France et en Italie, à l’exemple de l’AJ Auxerre, l’AS Monaco, Parme (Italie), l’Inter de Milan (Italie), l’Olympique de Marseille, etc.

J’aime ça : J’aime chargement…