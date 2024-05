Tunisie: La FIFA accorde une aide de 420.000 dollars à la FTF

Une délégation du Bureau Fédéral de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) , composée du président Wadii Jerry et des deux membres fédéraux Maher Snoussi et Taher Khantech, a été reçue vendredi par le Président de la FIFA Joseph Blatter à Zurich, indique la FTF sur son site internet.

A cette occasion, il a été convenu, au terme de séances de travail avec les divers responsables des départements de la FIFA, de l’octroi d’une envoloppe de 420.000 dollars à la FTF qui sera repartie comme suit :

250.000 USD seront versés à la FTF pour la promotion et le développement du foot amateur pour la saison 2012 – 2013 et ce, en corrélation avec les différents engagements pris par le Bureau Fédéral relativement au football amateur.

100.000 USD au titre de participation à la restructuration administrative et financière de la FTF .

. 70.000 USD destinés à des missions de Consulting, visant à la modernisation des outils de travail et de fonctionnement de la FTF.

Par ailleurs, le président de la FIFA a félicité la nouvelle équipe fédérale pour sa réussite dans les dernières élections et a réitéré son soutien à la FTF pour la promotion et le développement du football, rapporte la FTF.

Au cours de cette réunion, le président de la FTF a présenté les grandes lignes de la nouvelle organisation de la direction technique et notamment la création d’une direction technique pour les équipes nationales, tout en préservant les attributions administratives, de formation des cadres, de développement du football au niveau des clubs et des centre de formation et des académies habituellement assignées à la DTN.

D’autre part, le patron de la FIFA a pris acte de l’état d’avancement du projet « Maison de l’Arbitre« , dont une copie du dossier technique lui a été remise en mains propres. Un aperçu a été ensuite donné sur les divers projets de la FTF sur le court et moyen terme et notamment celui afférent à la construction d’un hôtel pour les équipes nationales d’une capacité de 50 chambres.

Le Président de la FIFA a demandé à son équipe d’apporter l’aide requise pour permettre à la FTF d’être éligible aux divers projets initiés par la FIFA et ce, dès que le projet de la « Maison de l’Arbitre » soit achevé, précise la FTF.

