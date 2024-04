Le tirage au sort des équipes de football participantes aux Jeux Olympiques Londres 2012 a eu lieu aujourd’hui donnant les trois sélections arabes U21, Émirats Arabes Unis, Égypte et le Maroc respectivement dans les groupes A tenu par la Grande-Bretagne, C tenu par le Brésil et D à sa tête l’Espagne.

Quant aux équipes africaines, le Sénégal s’est retrouvé en compagnie du pays hôte alors que le Gabon dans le groupe B tenu par le Mexique.

Répartition des équipes:

[table id=15 /]

