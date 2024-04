Le FC Barcelone s’incline devant le Real Madrid

Le Real Madrid a battu 2 à 1 le FC Barcelone (mi-temps: 1-0 pour le Real) dans le classico samedi au Nou Camp et a ainsi pris une option sur le titre de champion d’Espagne avec désormais sept points d’avance sur son dauphin et adversaire du jour.

Un succès de prestige, le premier en championnat pour le Real face au Barça depuis l’arrivée de José Mourinho, qui permet aux Madrilènes de prendre sept longueurs d’avance sur leur dauphin barcelonais en tête du classement, à quatre matchs de la fin du championnat.

Les buts du Real ont été marqués par Sami Khedira (17ème minute) et Cristiano Ronaldo (73ème minute), qui a ainsi inscrit son 42e but en Liga, prenant seul la tête du classement des buteurs en Espagne devant un Lionel Messi resté muet (toujours 41 buts). Le but du Barça a été inscrit par Alexis Sanchez (70ème minute).

