Karim Helali, le nouveau président de la Fédération Tunisienne de Handball (FTHB), a annoncé jeudi la reconduction de l’entraîneur de la sélection tunisienne de handball (Messieurs), Alain Portes, jusqu’à 2016.

Le sélectionneur français avait notamment conduit la sélection tunisienne au sacre en Championnats d’Afrique des Nations 2010 (Égypte) et 2012 (Maroc). L’édition disputée en janvier dernier au Maroc a permis au sept national de décrocher aussi la première place qualificative pour les Jeux Olympiques, pour la première fois depuis 2000 (Sydney, Australie).

La Tunisie avait participé pour la première fois aux JO en 1972 à Munich. La liste de Karim Helali a remporté dimanche dernier les élections du bureau fédéral de la fédération Tunisienne de handball, rappelle-t-on, après avoir raflé plus de 50 pour cent des voix au premier tour en obtenant 47 voix lors de l’assemblée générale élective, devant les deux autres listes en course conduites par Mohsen Jebara (27 voix) et Ali Farhat (9 voix).

Lors d’un point de presse tenu jeudi au siège de la FTHB, le nouveau président de la FTHB a justifié la prolongation du contrat du technicien français par “le souci du nouveau bureau fédéral de garantir la continuité et d’ouvrir une nouvelle ère qui verra la sélection nationale confronter à de nombreux enjeux, notamment le Championnat d’Afrique des Nations 2016 qualificatif pour les Jeux Olympiques 2016”.

Karim Helali a présenté à cette occasion la composition du nouveau bureau directeur pour le mandat 2012-2016 ainsi que les différentes commissions, affirmant que la répartition des tâches s’est déroulée dans une ambiance d’entente.

“Nous avons tenu à désigner deux membres dans chaque commission pour éviter toute vacance de postes”, a-t-il indiqué, annonçant le recrutement par la FTHB d’un documentaliste “pour organiser la gestion administrative et conserver la mémoire du handball tunisien”. Rappelant les promesses faites par sa liste lors de la campagne électorale, il souligné que le nouveau bureau fédéral tiendra ses engagements en créant une ligue nationale de handball féminin, une autre ligue de beach hand tout en mettant en place des règlements spéciaux pour le hand féminin.

Le nouveau dirigeant de la FTHB a annoncé, d’autre part, la tenue d’un séminaire avant juin prochain avec la participation de la famille élargie du handball tunisien afin d’approfondir l’étude de questions importantes, en particulier le nombre de clubs dans les différentes divisions, la répartition géographique des ligues et la formule des compétitions des jeunes en tenant compte des circonstances par lesquelles passe le pays. Par ailleurs, une assemblée générale extraordinaire est prévue le 10 juillet 2012 au plus tard pour amender les règlements et le statut de la FTHB, a annoncé le président de la FTHB.

Pour sa part, Alain Portes a remercié le bureau fédéral sortant pour la confiance placée à sa personne en le désignant à la tête de la sélection tunisienne en 2009, se déclarant « ravi » de poursuivre sa mission avec le sept national jusqu’à 2016.

“J’ai perçu que les différentes parties sont conscientes que la sélection tunisienne est entrée dans nouvelle étape dont le principal objectif est la qualification pour les jeux olympiques 2016”, a-t-il estimé. En dépit de plusieurs offres de l’étranger, Alain Portes a indiqué qu’il a “préféré rester en Tunisie pour relever ce défi”, rappelant que la sélection nationale aura auparavant d’importantes autres échéances, notamment le Mondial 2013 en Espagne et le Championnat d’Afrique des Nations 2014 en Algérie, « d’autant que l’équipe va être rajeunie » en intégrant plusieurs joueurs de la sélection juniors qui a remporté la médaille de bronze du dernier Mondial.

Au sujet du professionnalisme de certains joueurs tunisiens, Alain Portes a souligné qu’il préfère les voir opter pour les championnats européens ou rester en championnat de Tunisie, estimant que “jouer parmi des clubs du golfe ne contribue pas à relever leur niveau ni apporter un plus au handball tunisien”.

J’aime ça : J’aime chargement…