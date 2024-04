Puma reprend les anciens vêtements et chaussures

L’équipementier sportif allemand Puma, filiale du groupe français PPR, a annoncé mardi le lancement d’un programme de recyclage de vêtements et chaussures dans ses magasins allemands, qui doit être étendu au monde entier début 2013.

Le programme Bring Me Back permet aux consommateurs de rapporter dans des boîtes prévues à cet effet leurs vieux vêtements, chaussures et accessoires, pas forcément de marque Puma. Ceux-ci seront réutilisés ou recyclés, selon leur état d’usure, explique le groupe bavarois dans un communiqué.

Puma s’est associé pour cette opération avec I:CO, groupe basé à Los Angeles et spécialisé dans le recyclage notamment de vieux vêtements.

Le programme concernera au départ les magasins allemands du groupe -dont Puma ne communique pas le nombre-, et doit être étendu à tous ses magasins dans le monde d’ici janvier 2013. Puma a des magasins propres dans de nombreux pays, y compris de plus en plus en Asie (Chine et Inde par exemple).

Puma a fait du respect de l’environnement une de ses priorités, et publie depuis l’an dernier un compte de résultat environnemental.

Le groupe constitue par ailleurs le pilier d’un nouveau pôle lifestyle au sein du groupe PPR, également présent dans la distribution et le luxe.

