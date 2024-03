Crise au bureau directeur de l’Étoile Sportive du Sahel

Huit membres du bureau directeur de l’Étoile Sportive du Sahel, dont les deux membres élus Foued Kacem, trésorier, et Mehdhi Laâjimi, président de la section de basket-ball, ont présenté leurs démissions, apprend-on vendredi auprès de l’association sahélienne.

Foued Kacem a justifié ce retrait collectif du bureau directeur par les « déclarations déplacées » du président de l’Etoile Hafedh Hmaid à la presse écrite et radiophonique qui a parlé de « complot » qui visait sa personne. Foued Kacem et Mehdi Laâjimi rejoignent les deux autres membres élus démissionnaires Chokri Laâmiri et Radhi Ben Ali, une nouvelle donne qui obligerait le président de l’association Hafedh Hmaid à convoquer une assemblée générale extraordinaire élective après le retrait de plus du tiers des membres élus du comité directeur.

Les autres responsables ayant présenté leur démission sont Amine Mougou, porte-parole du club, Haithem El Hafsi, président de la commission financière, Montassar Ammar, président de la commission des jeunes, Saber Mabrouk, président de la commission Marketing, Monaem Ben Ali, président de la section de volley-ball et Boubaker Bouzrara, président de la section de football.

« Les accusations du président de l’association sur un complot contre sa personne sont dénuées de tout fondement et sont le fruit de son imagination« , a indiqué Foued Kacem à l’agence TAP.

Les démissions interviennent après la défaite de l’Etoile face à l’Espérance ST (0-1), mercredi à Radès, en match en retard de la Ligue, marquée également par l’annonce avec éclat au lendemain de la rencontre du défenseur Radhouane Felhi de sa décision de départ de l’équipe à l’expiration de son contrat en juin prochain pour avoir été la cible, selon lui, d’insultes et d’attaques sur des sites Internet proches de l’association.

