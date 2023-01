Voir le match de Coupe de France en direct aujourd’hui à la télévision2 > Voila la suite de l’aventure en Coupe de France cette saison, avec le match que tous les supporters attendent. Ne ratez pas l’affiche qui annonce clairement la couleur, puisque l’on retrouve un match de Coupe de France alléchant. A voir et revoir en direct, en vidéo et en replay aujourd’hui.

Qu’à cela ne tienne, le championnat est terminé et l’on sait depuis longtemps que le Paris Saint-Germain est très clairement au-dessus du lot ; champion de France bien avant la fin de la Ligue 1, le PSG possède encore une ultime occasion de parfaire son étagère de trophées, après son récent sacre en Coupe de la Ligue, face à Lille. Alors que l’on attend encore les bonnes performances du PSG sur le plan Européen ; la Ligue des Champions doit être maudite pour le Paris Saint-Germain, les avancées sur le plan national ne sont plus à prouver et beaucoup voient déjà le PSG acquérir un nouveau titre consécutif en Coupe de France. Bien que l’issue du match semble réglée avant-même le coup d’envoi, c’est un moment particulier que l’on vivra ce soir, puisque cela pourrait bien être la dernière apparition du Suédois Zlatan Ibrahimovic.

Alors qu’il a annoncé son départ, Zlatan Ibrahimovic veut quitter le championnat Français sur une bonne note et faire oublier ses maigres performances en Ligue des Champions. Ce soir, l’on va retrouver le géant Suédois au sommet de sa forme, une ultime rencontre que les supporters vont fêter dignement.

Vous pouvez voir le match de de Coupe de France aujourd’hui à partir de 20 heures 45 sur France 2. Attention toutefois à la performance que pourrait livrer l’OM de Marseille. Dans une saison compliquée et sauvé de peu d’une relégation il y a peu, l’OM se doit de rebondir, que se soit pour sa santé mentale et financière, mais également pour renouer avec les bons moments avec ses supporters. Véritable Classico en France, les rencontres entre le PSG et l’OM permettent bien souvent des matchs intenses, portés par un public en feu. Avec les évènements des derniers mois et le départ de Zlatan Ibrahimovic, il ne fait nul doute que cette rencontre soit à classer dans l’histoire, peu importe le scénario de la rencontre.

