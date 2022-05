Voir le match PSG FC Metz en Direct et en Replay Vidéo

Voir le match PSG FC Metz en direct aujourd’hui > Voici comment vous organiser. Dans le monde du football, plusieurs compétitions sont très appréciées, et l’on retrouve, tout logiquement, les joutes Européennes au sommet de celles-ci. Toutefois, les compétitions qui sont propres à un pays possèdent également un charme certain, et des avantages pour le grand vainqueur.

Outre un week-end totalement fou de Coupe de France, le football se permet encore de se mettre en avant avec une Coupe de la Ligue âprement disputée, entre la Ligue 1 et la Ligue 2 de football. Alors que nous sommes déjà dans les quarts de finale, il ne reste plus beaucoup de formations capables de viser le titre. Nous pourrons d’ailleurs souligner le PSG, l’AS Monaco et Guingamp parmi les équipes favorites ; bien que l’on reste très proche d’une surprise qui serait de taille. Si Nantes était opposé à Nancy hier, et que la modeste formation de Sochaux luttait face à l’AS Monaco, les derniers matchs se jouent ce soir et c’est une place pour le prochain tour qui se dessine pour Metz, le PSG, Guingamp et Bordeaux. De notre côté, nous allons nous pencher sur la rencontre entre le PSG et le FC Metz, un duel qui paraît pourtant très déséquilibré.

Voir le match PSG FC Metz en direct sur Internet

Alors que le PSG est fièrement sur le podium de la Ligue 1 en cette période de trêve ; qui prendra fin dès le 13 janvier, le FC Metz, de son côté, est à l’agonie et n’a de cesse de lutter pour se sortir d’une situation délicate. Si l’on retrouve le FC Metz en tant que premier relégable, il suffirait d’une bonne prestation pour sortir la tête de l’eau et réussir à se maintenir d’ici à la fin de saison. En Coupe de la Ligue, pourtant, le FC Metz n’a pas à rougir de ses performances lors des derniers tours, et pourra aussi compter sur une réussite incroyable pour s’en sortir. Déjà lors du troisième tour, le FC Metz, alors opposé au Paris FC, arrachera sa qualification aux tirs au but (7-6), avant de connaître le même sort face à Toulouse en huitième de finale, après cette spectaculaire séance de T.A.B qui se soldera à l’avantage du FC Metz, 11 buts à 10.

Aucune pression en revanche du côté du PSG, qui surclassera son adversaire lors du dernier tour de la Coupe de la Ligue (vainqueur trois à un face à Lille). C’est donc sereinement que le PSG se présente ce soir face à Metz, mais attention à ne pas prendre son adversaire à la légère ; une surprise et un faux pas sont très vite arrivés. Rappelons rapidement que lors de la phase allée de la Ligue 1 de football, le PSG s’était alors aisément imposé face au FC Metz, trois buts à rien.

Il est possible de voir la Coupe de la Ligue et le match PSG FC Metz en direct à partir de 21 heures sur France 3. Sachez également que le replay vidéo des buts est disponible sur Internet, pour ne rien manquer du spectacle offert.