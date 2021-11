Résultats des matchs de Coupe d’Europe : vidéos des buts, replay sur Internet

Résultats des matchs de Coupe d’Europe : Regarder la Ligue des Champions et l’Europa Ligue en direct > Alors que la première moitié de la phase de groupe s’est passée pour le mieux pour quelques équipes, certaines sont encore à la recherche d’une qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions ; peut-on espérer d’autres équipes Françaises

Qu’on se dise, et même si la Championnat de Ligue 1 est actuellement plus compliquée à gérer pour le PSG, cette même formation parvient à s’en sortir plus qu’honorablement en Ligue des Champions ; peut-être à cause d’un groupe moins relevé ? Premier à égalité de points avec Arsenal, le sort du PSG n’est plus une incertitude désormais, puisque l’on sait que l’équipe de la capitale, championne de France en titre, parviendra à sortir de son groupe. Il faut dire que le bilan était peut-être joué d’avance, notamment lorsque l’on compare le PSG avec ses adversaires directs. Outre Arsenal donc, le PSG faisait face à Ludogorets et à Bâle, deux formations largement inférieures aux leaders du groupe A. Attention néanmoins, puisque le PSG aura montré d’évidents signes de fatigue au cours de sa quête et aurait presque pu laisser filer des points précieux. Désormais en haut du classement, il ne reste plus au PSG qu’à passer devant Arsenal, histoire de s’assurer de tomber contre le deuxième lors de la prochaine phase de la Ligue des Champions. Pour cela, il va falloir réussir à faire tomber Arsenal sur sa pelouse, un défi autrement plus compliqué, d’autant qu’Arsenal avait réussi à tenir le point du match nul lors de son déplacement au PSG, lors de la première journée de Ligue des Champions.

Résultats dees matchs

De son côté, l’AS Monaco est toujours dans la course à la qualification, notamment grâce à des performances assez convaincantes ; et surtout, heureuses, lors de ses premiers matchs de Ligue des Champions. Avec sa victoire lors de la quatrième journée, l’AS Monaco parviendra même à creuser l’écart avec le Bayer Leverkusen, son principal concurrent pour la première place. Si la qualification ne devait finalement pas échapper à l’AS Monaco ; l’on attendra toutefois encore une journée, histoire de s’assurer une avance convenable sur le troisième qu’est Tottenham, l’on surveillera de près la position obtenue au terme de la phase de groupes de la Ligue des Champions, un constat qui pourrait être en adéquation avec les résultats récents en championnat de Ligue 1, un beau réveil et une première place vers laquelle l’on se rapproche. Enfin, dernière équipe Française à lutter pour passer le tour suivant de la Ligue des Champions, la formation de Lyon. Pour elle, le bilan est plus mitigé et un seul mauvais résultat pourrait venir ternir une compétition déjà compliquée. Si l’on fera abstraction des résultats acquis en Ligue 1 lors des dernières journées ; et de cette modeste septième place après douze journées disputées, l’on se doit de jouer sa carte pleinement en Ligue des Champions.

Après quatre journées, Lyon est à l’agonie et ne possède que quatre points, un retard d’autant plus conséquent que les deux premiers, le FC Séville et la Juventus, possèdent, respectivement, 10 et 8 points. L’on pourrait même dire que le destin de Lyon n’est plus entre ses mains, puisque, sauf mauvais résultats des leaders actuels, Lyon ne parviendra pas à récupérer une place qualificative ; un bien triste bilan.

