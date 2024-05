Retransmission du Match PSG Rennes en Direct TV et sur Internet

Suivez en direct le match PSG – Rennes sur Canal+ ou en Live sur Internet! Dans le cadre de la journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Rennais, un match diffusé en direct sur Canal Plus et en direct sur Internet, à partir de 21h00. Le match PSG – Rennes est l’Affiche de cette 36ème journée de la Ligue 1 et sa retransmission sera assurée en direct sur la chaîne Canal+ et en direct sur Internet grâce au Live sur le web. Rendez-vous donc ce soir pour voir le match Paris-SG – Rennes en direct à partir de 21h.

Dans le cadre de la 36ème journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit au parc des princes le Stade Rennais, une affiche pour cette journée du championnat de Football.

Pour ce match PSG – Rennes que vous pouvez suivre en direct sur Canal+, Zlatan Ibrahimovic pourrait faire sa rentrée sur le terrain selon les dernières informations parvenues à la presse sportive, un retour tant attendu par les supporters du PSG que par le coach Laurent Blanc qui a vu ses résultats se dégrader depuis le départ d’Ibra suite à une blessure contre Chelsea en Ligue des Champions.

Le Stade Rennais qui a offert la Coupe de France samedi dernier face à Guingamp, pourrait offrir une nouvelle fois un trophée au Paris Saint-Germain. En effet, en cas de victoire des parisiens, les hommes de Laurent Blanc pourront fêter leur titre de Champion de France, le deuxième titre consécutif et le 4ème de l’histoire du club parisien.

C’est l’occasion pour les joueurs du Paris Saint-Germain de célébrer leur domination en Ligue 1. La réception de Rennes au Parc des Princes pourrait permettre également aux parisiens de battre un record, celui des points en une seule saison détenu par Lyon (84 points en 2005-2006). Pour cela, le PSG peut compter sur le retour de son buteur suédois, Zlatan Ibrahimovic (25 buts).

Match PSG – Rennes : Compositions probables

PSG : Sirigu – Van der Wiel, Alex, Thiago Silva (cap), Maxwell – Pastore, Thiago Motta, Cabaye – Ménez, Cavani, Lavezzi Rennes : Costil – Danzé (cap), Boye, Armand, Moreira – Doucouré, Bakayoko, Pajot – Grosicki, N.Oliveira, Ntep Notons que Zlatan Ibrahimovic pourrait faire sa rentrée au cours du match.

Regarder le match Paris Saint-Germain – Stade Rennais en direct TV

Le match Affiche de la 36ème journée de la Ligue 1 entre le PSG et Rennes sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+. Rendez-vous donc pour les fans des deux équipes à partir de 21h00, le match Paris Saint-Germain – Stade Rennais sera retransmis en direct à la télévision sur Canal Plus ou en direct sur Internet. Il est aussi possible de voir le match PSG – Rennes en live: pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match Paris Saint-Germain – Stade Rennais. Vous saurez tout ici.

