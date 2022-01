Retransmission du match Olympique Lyonnais (OL) Paris Saint-Germain (PSG)

Comment regarder le match OL PSG en direct Tv et Live sur Internet ? Suivez en direct le match CHOC de la 33ème journée de la Ligue 1 entre l’OL et le PSG en direct sur Canal+ ou en Live sur Internet à partir 21h00. Le match Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain sera retransmis en live direct sur la chaîne Canal+. À 21h00, coup d’envoi du match OL PSG, les fans de football pourront voir le match OL PSG en direct sur Canal+ et en direct sur Internet.

Après leur élimination de la Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain reprennent les matchs ce dimanche avec une première rencontre à l’extérieur face à l’Olympique de Lyon. Le match s’inscrit dans le cadre de la 33ème journée de la Ligue 1 de football. Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic, toujours blessé, se déplaceront à Lyon pour affronter l’équipe locale. Un match qui promet un beau spectacle footballistique puisque les parisiens souhaitent redorer le blason et les lyonnais veulent profiter de la défaite du PSG et la situation de crise de ces derniers. Du coté de l’OL, Gueïda Fofana, Yoann Gourcuff et Clément Grenier ne seront pas présents pour la réception du Paris Saint-Germain. Cependant, Mouhaladou Dabo pourrait être titularisé par Rémi Garde pour le match OL PSG qui sera retransmis en direct sur Canal+ et en Live sur Internet. Avec ses 13 points d’avance, en cas d’une victoire face à l’OL, le PSG serait plus proche d’un deuxième sacre consécutif en Ligue 1. Ils pourraient même célébrer le titre à domicile lors de la prochaine rencontre face à Evian-Thonon-Gaillard le 23 avril prochain.

Match OL PSG en direct Tv et sur Internet

Le match de la 33ème journée du championnat de France de football L1 entre Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+. Rendez-vous donc pour les supporters des deux équipes à partir de 21h00, OL – PSG sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+ ou en direct sur Internet. Il est aussi possible de regarder Olympique de Lyon – Paris Saint-Geramin en live : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match OL PSG. Vous saurez tout ici.

