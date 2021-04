Voir la Retransmission du Match Montpellier Olympique de Marseille

Le championnat de la Ligue 1 reprend avec un match Montpellier HSC Olympique de Marseille à voir aujourd’hui. Vous pouvez regarder le match Montpellier OM en direct ce soir sur beIN Sport 1 et en Live sur Internet. La retransmission du match Montpellier Olympique de Marseille sera assurée en direct par la chaîne beIN Sport 1 et en ligne. Vous pouvez voir en direct le match de la Ligue 1 entre Montpellier et l’OM sur beIN Sport 1 à partir de 20h30.

Les fans de football pourront assister aujourd’hui au match Montpellier Hérault SC et l’Olympique de Marseille en direct sur beIN Sport 1 et en live sur Internet. Les marseillais se déplaceront à Montpellier dans le cadre de la journée de la Ligue 1 de football pour affronter MHSC avec le retour de son ancien gardien Steve Mandanda qui a été touché à l’épaule face à l’AC Ajaccio. Du coté de Montpellier, le coach Rolland Courbis pourrait compter sur Joris Marveaux et Garry Bocaly. Le premier revient après une suspension de deux matchs alors que Bocaly devrait enfin retrouver la compétition, après une opération à la hanche il y a près d’un an et demi. Toutefois, la composition de Montpellier face à Marseille enregistra l’absence de Jamel Saihi blessé au genou le week-end dernier. Les phocéens comptent sur ce déplacement pour arracher 3 points et garder un espoir pour une qualification européenne mais les choses se corsent pour les hommes de José Anigo. En même temps, les Montpelliérains veulent gagner et s’éloigner une fois pour toutes de la zone de relégation. La rencontre entre Montpellier et l’OM sera sans doute intense et son résultat reste incertain bien que les héraultais ont l’avantage du terrain.

Match Montpellier HSC – Olympique de Marseille en direct TV

Le match d'ouverture de la journée du championnat de France de football L1 entre Montpellier – Marseille sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 1 à partir de 21h30.

