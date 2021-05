Voir le Match en Direct FC Barcelone Atletico Madrid et en Video sur Internet

Voici le match Barcelone Atletico de Ligue des Champions à regarder en direct ce soir du mercredi 1 avril 2014, dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des Champions. En live sur Internet et à la télévision sur BeinSport, la retransmission du match Barca Atletico se fait ce soir en direct du Camp Nou. A 20h45, regardez le match FC Barcelone Atletico Madrid en 1/4 de finale de Champions League: un duel espagnol à voir sur Internet et en direct TV.

Les quarts de finale de la Champions League débutent ce soir avec un duel entre grands de la Liga espagnole: un Barcelone Atletico que tous les fans de football espagnol attendent avec impatience depuis les tirages au sort du mois dernier.

Pendant que le match Manchester Bayern devrait plutôt séduire les fans du nord de l’Europe, on peut dors et déjà imaginer que les latins, les amoureux du football espagnol et tous les footeux du sud de l’Europe seront ce soir devant leur TV ou leur écran d’ordinateur pour regarder la retransmission du match en direct Barcelone Atletico.

Barcelone Atletico : Madrid est favori contre le Barca

Tous les projecteurs des médias officiels du foot, en France et en Europe sont braqués sur le match du FC Barcelone qui doit s’imposer sur son terrain pour espérer poursuivre en Ligue des Champions. A 20h45, ce sont bien les coéquipiers de Lionel Messi qui ont la pression. Depuis le début de la saison, impossible pour le FC Barcelona de s’imposer face à l’Atletico Madrid. C’est aussi inhabituel que problématique pour les Blaugrana avant ce quart de finale Barca Atletico.

Bien entendu, on peut compter sur les Colchoneros pour essayer d’évacuer la pression du match au Nou Camp, à l’image d’un Joao Miranda qui prétend que le Barca est favori ce soir. Le défenseur de l’Atletico a du mal à convaincre, tant les Colchoneros sont dominateurs cette saison en Liga. Modestie affichée et ambition réelle sont donc de mise pour les joueurs du 2e club de la capitale espagnole.

Du coté du FC Barcelone, on mise tout sur le retour en forme du Messi. Avec une statistique impressionnante de 9 buts marqués lors de ses 5 derniers matches à Barcelone, le meneur argentin du Barca est de nouveau le dépositaire du jeu de son équipe. Selon le coach de l’Atlético Madrdi Diego Simeone, Messi n’est pas le seul joueur époustouflant au FC Barcelone, et c’est plutôt du coté d’Iniesta que pourrait venir le danger: « Iniesta est un footballeur extraordinaire : talent, rapidité mentale, polyvalence ». De la part de Simeone, on se demande toujours quel est la part d’intox dans ce genre de déclaration…

Barcelone Atletico à voir

Le coach catalan Tata Martino a mis au point une composition du FC Barcelone spéciale pour le match de quart de finale. Victor Valdès le gardien est bien entendu indisponible (ligaments du genou droit) et c’est Pinto qui garde ce soir les buts du FC Barcelone. En défense, Alves, Pique, Mascherano et Alba verrouillent le terrain blaugrane, épaulés par Xavi, Busquets et Fabregas en milieu de terrain. L’attaque est animée par les cadres barcelonais Iniesta et Messi, et par le jeune prodige Neymar.

En face, l’Atlético Madrid n’est toujours pas sûr de pouvoir compter sur Diego Costa contre le FC Barcelone ce soir. Habitué aux coups de poker, Diego Simeone doit aussi composer son équipe sans Manquillo ni Raul Garcia. Au final, on est certain de retrouver dans les buts de l’Atletico le Belge Courtois et en attaque Villa, mais ce sont bien les seules certitudes concernant le 11 de départ de l’Atletico Madrid pour le quart de finale de Champions League de ce soir.

Au Camp Nou de la capitale Catalogne, l’ambiance est déjà chaude. Aux alentours du stade et dans les gradins, c’est tout un peuple qui va assister au duel Barcelone Atletico. Habitués à une alliance objective dans leur lutte respective contre leur adversaire commun le Real Madrid, les supporters du Barca et ceux de l’Atletico doivent se départager ce soir. Mais à la différence des supporters des Verts de l’AS St Etienne, on peut compter sur les supporters espagnols pour que tout se passe dans le calme. Avec fougue et passion mais avec respect et dignité. Voila qui fera du bien.

Voir le match Barcelone Atletico Madrid

Les fans de foot espagnol et de grands matches européens vont se régaler ce soir avec le match Barcelone Atletico Madrid du mercredi 1er avril 2014. Pour ce quart de finale de Champions League FC Barcelone Atletico Madrid est retransmis en direct TV et en live sur Internet.

C’est la chaine de sport BeinSport qui diffuse le match Barca Atletico en direct et en exclusivité dès 20h45 avec un coup d’envoi à 21 heures. Il est aussi possible de regarder le match Barcelone Atletico sur Internet et à la télévision. Pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match Barca Atletico. Vous saurez tout ici tout simplement!

