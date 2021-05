Tout sur la Retranmission du match FC Nantes Girondins de Bordeaux

Football > voici comment regarder le match entre FC Nantes – Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 31e journée en direct live sur Internet et la retransmission de FC Nantes – Girondins de Bordeaux en direct à la télévision. Aujourd’hui à partir de 20h00, la rencontre sera retransmise en direct sur beIN Sport 1 et beIN Sport MAX 6.

Le FC Nantes accueille les Girondins de Bordeaux ce soir à partir de 20h00 dans le cadre de la 31e journée du championnat de France de football.

Nantes est 13e avec 36 points et Bordeaux occupe la 9e place avec 42 points. Les deux équipes sont en difficultés ces derniers temps bien que les Canaris ont enregistré une victoire lors de la dernière journée.

Les Girondins restent en effet sur un match nul à domicile contre Nice et ont aligné deux matches nuls, deux défaites et une seule victoire lors des 5 dernières journées du championnat.

Les hommes de Michel der Zakarian ont quant à eux enregistré une seule victoire aussi contre deux matches nuls et deux défaites. Des statistiques similaires pour les deux équipes à la veille de ce match au cours duquel chaque partie tentera de remporter les points du match.

Les Compos probables

Nantes : Dupé – I.Cissokho, Djidji, Vizcarrondo, Veigneau (cap) – Deaux, R.Gomis – Nicolita, Bedoya, Gakpé – Schechter

Bordeaux : C.Carrasso (cap) – Mariano, L.Sané, Henrique, Orban – Rolan, Poko, Sertic, Maurice-Belay – Jussiê, Hoarau

FC Nantes – Girondins de Bordeaux en Direct

Le match de la 31e journée du championnat de France de football L1 entre FC Nantes – Girondins de Bordeaux sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 1 et beIN Sport MAX 6. Rendez-vous donc pour les supporters des deux équipes à partir de 20h00, FC Nantes – Girondins de Bordeaux sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 1 et beIN Sport MAX 6 ou en direct sur Internet. Il est aussi possible de regarder FC Nantes – Girondins de Bordeaux en live : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

