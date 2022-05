Voir le Match Bordeaux Lorient en Direct Live TV et Video sur Internet

Football > aujourd’hui vous pouvez regarder le match Girondins de Bordeaux – FC Lorient en direct live et la retransmission de Bordeaux Lorient en direct à la télévision. Aujourd’hui à partir de 18h30 tenez-vous prêt pour une retransmission en direct sur BeIN Sport.

Les Girondins de Bordeaux accueillent le FC Lorient ce soir à partir de 18h30 dans le cadre du match de journée du championnat de France L1. Bordeaux est donc 8e au classement avec 37 points, elle reçoit Lorient 12e avec 32 points. 5 points seulement séparent les deux équipes avant la confrontation de ce soir. Les hommes de Francis Gillot restent sur une victoire en championnat lors de la 25e journée contre Evian, mais ont toutefois enregistré 3 défaites lors de leur 5 derniers matches toutes compétitions confondues dont une élimination en coupe de France. De l’autre coté, les hommes de Christian Gourcuff ont connu deux revers consécutifs en championnat lors de la 24e et 25e journée et chercheront donc à mettre un terme à cette petite série et de réduire l’écart par la même occasion ce qui leur permettrait de revenir à deux unités de leur adversaire du jour. Il est à noter que sur 13 matches joués à domicile, Bordeaux a remporté 8 victoire contre 4 défaites et un nul. Lorient a de son coté remporté 3 matches seulement en déplacement sur 13 disputés, contre 9 défaites et un seul nul.

Match Girondins de Bordeaux – FC Lorient à voir en direct et en vidéo

Le match entre Bordeaux – Lorient sera retransmis en direct à la télévision sur BeIN Sport. A partir de 18h30, coup d’envoi du match Bordeaux – Lorient en direct. A la télévision sur BeIN Sport ou en direct live sur Internet. Il est aussi possible de regarder Bordeaux – Lorient en live : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

