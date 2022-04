Monaco Nice : voir le Match en Direct et Video sur Internet

Coupe de France ce soir avec les huitièmes de finale et le match OGC Nice – AS Monaco en direct live sur Internet et la retransmission de Nice Monaco en direct à la télévision. Ce soir à partir de 20h45 une retransmission en direct sur France 3 à ne pas rater si l’on est fan de football en direct.

Le derby de la Côte d’Azur ce soir à partir de 20h45 qui opposera Nice à Monaco à l’occasion des huitièmes de finale de la coupe de France. Une belle affiche ce soir entre deux équipes qui se connaissent bien puisqu’elles se sont déjà rencontrées il y a de cela deux mois à l’Allianz Riviera lorsque les monégasques avaient malmenés et battus les Niçois par 3 buts à 0. Le match de ce soir est d’un tout autre cadre où les deux formations partent à chances égales pour valider un billet pour les quarts de finale. La situations des deux clubs est bien différente en championnat où l’on retrouve Monaco un solide dauphin du leader PSG et qui reste sur un match nul 1-1 contre le club de la capitale lors de la dernière journée. Les hommes de Claude Puel sont quant à eux 13e au classement avec 9 points d’avance sur le premier relégable, ce soir ils auront leurs chauds supporters en soutien pour faire vibrer Nice et se qualifier pour les quarts. L’OGC Nice reste reste sur une défaite à Valenciennes et avait au précédent tour de la coupe de France éliminé l’Olympique de Marseille au Vélodrome par 5 buts à 4, Dario Cvitanich ont donc le droit d’aspirer à aller loin dans cette compétition.

Le match Nice – Monaco est retransmis en direct à la télévision sur France 3. Dès 20h45, coup d’envoi du match Nice – Monaco en direct. A la télévision sur France 3 ou en direct live sur Internet. Il est aussi possible de regarder Nice – Monaco en direct sur Internet : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

