Match en Direct FC Nantes Paris Saint Germain : comment le voir ?

Aujourd’hui ne ratez pas le match FC Nantes – Paris-SG en direct live sur Internet et la retransmission du match Nantes – PSG en direct à la télévision. Aujourd’hui à partir de 20h50, un match qui sera retransmis sur France 2 en Direct à partir de 20h50.

Le FC Nantes accueille ce soir à partir de 20h50 le PSG pour le compte de la première demi-finale de la coupe de la ligue. Les deux équipes se sont déjà affrontées en championnat lors de la 21e journée et le match a rimé à la correction de la part des hommes de Laurent Blanc aux Canaris qui ont subit une écrasante défaite de 5 buts à 0.

Le match de tout à l’heure est dans un tout autre cadre, celui de la coupe de la ligue et les nantais auront le soutien de leur public puisqu’ils joueront dans leur stade de la Beaujoire.

Les coéquipiers de Filip Djordjevic qui disputent un match important de la 24e journée contre l’OL, un adversaire direct dans le classement, chercheront à faire sensation ce soir en éliminant l’ogre parisien ou du moins le bousculer et rendre une bonne copie.

Ibrahimovic et ses coéquipiers visent la Ligue 1 et une coupe avec cette année sur le plan local et seront déterminés à valider leur ticket pour la finale ce soir et d’éviter les mauvaises surprises comme ce fût le cas en coupe de France contre Montpellier il y a une semaine.

Match FC Nantes – Paris-SG en Direct

Le match Nantes – PSG est retransmis en direct à la télévision sur France 2. Dès 20h50, coup d’envoi du match entre Nantes – PSG en direct. A la télévision sur France 2 ou en direct sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Nantes – PSG en live : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

