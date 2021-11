Tout sur la Retransmission du Match PSG FC Nantes en Direct et en Vidéo

Football aujourd’hui > Voici comment regarder la confrontation FC Nantes – Paris-SG en direct live sur Internet et la retransmission du match Nantes PSG en direct à la télévision. Entre le PSG et le FC Nantes le coeur de supporters balance souvent. Mais pour voir la rencontre, notez bien que le match qui sera diffusé en direct à la télévision à partir de 20h45.

Voici le match qui opposera le Fc Nantes au Paris Saint-Germain. Un match très attendu entre le leader du championnat Paris et Nantes 8e au classement. Au tour précédent le PSG avait éliminé Bordeaux par 3 buts à 1 alors que Nantes s’était qualifié lors d’un match fou contre Nice 4-3. Le PSG qui vise cette année sur le plan national, le championnat et une coupe, fera le tout pour le tout afin d’éviter les mauvaises surprises surtout après son élimination à domicile en coupe de France contre Montpellier. Laurent Blanc est prévenu et sait à quoi s’attendre du coté de Nantes qui reste sur deux défaites lors des 3 derniers matches joués dont une particulière, car elle est lourde à avaler et contre le même adversaire de ce soir mais au Parc des Princes.

Si vous aimez et voulez voir le match PSG FC Nantes cliquez ici: :



Bien que là il s’agit d’un tout autre cadre et match sera complètement différent de celui du championnat, le résultat et la défaite par 5-0 contre le PSG laisserait certainement des séquelles sur le niveau mental des joueurs nantais. Michel Der Zakarian aurait certainement axé son travail sur le volet psychologique de ses poulains à la veille de cette confrontation avec l’ogre parisien. Les parisiens qui après un court moment de doute avec l’élimination de la coupe de France à domicile et un match nul en championnat à Guingamp, ont retrouvé le sourire avec la victoire contre Bordeaux lors de la 23e journée 2-0, un succès qui intervient à temps pour Ibrahimovic et ses coéquipiers.

Retransmission de FC Nantes – Paris-SG en Direct

Le match Nantes – PSG est retransmis en direct à la télévision sur France 2. Dès 20h50, coup d’envoi du match entre Nantes – PSG en direct. A la télévision sur France 2 ou en direct sur Internet. car la chaîne qui diffuse le match propose également à ses abonnés de voir la rencontre sur le web. Il est aussi possible de regarder le match Nantes – PSG en direct : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Partager : Twitter

Facebook