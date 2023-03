Retransmission du Match PSG Nantes en Direct TV et en Video

Football > Voici ici tous les détails pour voir la retransmission du match PSG FC Nantes. Aujourd’hui avec le match Paris-SG – FC Nantes en direct live sur Internet mais également la retransmission du match PSG – Nantes en direct à la télévision. Aujourd’hui à partir de 21h00, un match qui sera diffusé sur Canal+ en Direct. Et àa, les fans du PSG et du FCNA ne veulent pas le rater!

Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Nantes ce soir au Parc des Princes à partir de 21h00 dans le cadre de la 21e journée du championnat de France. Une rencontre entre le leader parisien qui compte 47 points et le 6e Nantes qui lui totalise 32 points. Ibrahimovic et ses coéquipiers ont bien entamé cette saison en enregistrant 3 victoires de suite en déplacement dont deux qualifications en coupe de France à Brest 5-2 et en coupe de la Ligue à Bordeaux 3-1 après avoir battu Ajaccio. Les parisiens retrouve,t ce soir le Parc des Princes à l’occasion de recevoir Nantes. Les nantais eux, après avoir été éliminé de la coupe de France contre Nice, ont enregistré deux victoires dont une qualification en coupe de la Ligue contre le même adversaire Nice. Le déplacement de ce soir s’annonce difficile pour les Canaris surtout quand on sait que les hommes de Laurent Blanc n’ont jamais été battu chez eux sur 10 matches joués avec 7 victoires et 3 nuls.

Le match PSG – Nantes est retransmis en direct à la télévision sur Canal+. Dès 21h00, coup d’envoi du match entre PSG – Nantes en direct. A la télévision sur Canal+ ou en direct live sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match PSG – Nantes en live sur Internet : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.