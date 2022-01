Retransmission du Match de Rugby BO Biarritz Newcastle sur Internet

Rugby Challenge européen : aujourd’hui voici comment voir le match Biarritz Newcastle en direct live sur Internet et la retransmission du match de Biarritz en direct à la télévision.

Biarritz Olympique accueille les Anglais de Newcastle ce soir à partir de 20h45 dans le cadre de la journée du Challenge européen. Une rencontre de haut de tableau entre le leader Newcastle qui compte 19 points et Biarritz 2e qui lui compte 15 points. Un match qui se déroulera sous un seul signe pour les hommes de Didier Faugeron, la victoire et la qualification avant le sommet en championnat la semaine prochaine contre Oyonnax. Harinordoquy et ses partenaires tenteront donc d’aligner une 4e victoire dans ce groupe surtout contre un adversaire qui les a malmenés au match aller 33-10. Plusieurs solutions existent pour voir la retransmission du match de Biarritz en streaming.

Biarritz-Stade-Français-Streaming-Live

Juste avant le coup d’envoi, revenez ici pour afficher les derniers liens en temps réel (pensez à rafraîchir la page)

Match Biarritz Newcastle en Direct

Le match Biarritz Newcastle est retransmis en direct à la télévision. Dès 20h45, coup d’envoi du match entre Biarritz – Newcastle en direct. A la télévision sur France 4 ou en direct sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Biarritz Newcastle en direct live : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup juste avant le coup d’envoi du match. Vous saurez tout ici pour regarder le match en direct.

Pour voir le match de Biarritz en direct, choisissez la solution de Direct TV que vous préférez

Partager : Twitter

Facebook