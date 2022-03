Retransmission de Paris Saint Germain Girondins de Bordeaux

Football ici et maintenant : voici le match décisif Girondins de Bordeaux Paris Saint Germain en direct live et la retransmission du match Bordeaux PSG en direct à la télévision. Aujourd’hui à partir de 20h45 le match qui sera diffusé en Direct TV. Ne ratez rien du duel entre le Paris Saint Germain et les Girondins de Bordeaux, ce serait dommage!

Le sommet de la journée, c’est dès 21h00. Le match oppose les Girondins de Bordeaux au Paris Saint-Germain. Un match qui pourrait enregistrer le retour d’un ancien parisien dans le giron du club bordelais, il s’agit de Guillaume Hoarau qui a intégré l’effectif de Bordeaux durant ce mercato. Pour ce match, le PSG qui joue sur tous les fronts cette année, tentera de continuer sur sa lancée au Chaban-Delmas bien que la mission sera difficile face aux Girondins 8e au classement de la Ligue 1. Les hommes de Laurent Blanc qui ont commencé la saison par une qualification en coupe de France à Brest 5-2 et une victoire difficile à Ajaccio en Ligue 1 tenteront de continuer dans la dynamique des bons résultats. Les joueurs du PSG pourraient cette année encore tout rafler, à moins d’une surprise…

Le match Bordeaux – PSG est retransmis en direct à la télévision sur France 2. Dès 21h00, coup d’envoi du match entre Bordeaux – PSG en direct. A la télévision sur France 2 ou en direct live sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Bordeaux – PSG en live sur Internet : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

