Voir le Match PSG Lorient en Direct Live sur Internet et à la Télévision

Si vous aimez et voulez voir le match de football cliquez ici: :



Dans le cadre du match d’ouverture de la 12e journée de la Ligue 1, le leader parisien accueillera Lorient (17e avec 10 points) pour consolider sa 1e place au classement en attendant le match du co-leader Monaco qui se déplacera à Lille. Lorient qui constituait jusque là la bête noire du club de la capitale ces dernières années reste invaincu au Parc des Princes depuis la saison 2008-2009 mais aura une lourde tâche ce soir face à une équipe parisienne au meilleur de sa forme depuis ses récents résultats en Ligue des champions et en Ligue 1 et ce en dépit de son dernier match nul à Saint-Etienne 2-2. A domicile, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic demeurent invaincus en 5 matchs joués au Parc avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Ce soir ils retrouveront une équipe des Merlus qui a perdu ses 6 matchs disputés en déplacement.

Les coéquipiers de Vincent Aboubakar qui ont récemment renoué avec la victoire lors de la 11e journée contre Sochaux après 6 matches sans la moindre victoire, tenteront ce soir de garder ce petit ascendant moral sur les parisiens dont on se rappelle d’un certain 6 février 2010, lorsque les Merlus sont venus se balader à Paris (3-0). Cette année la mission sera très difficile face à l’ogre de la capitale qui compte les stars à la pelle dans son rang et un Zlatan des grands jours et qui surclasse coéquipiers et adversaires.

Les compositions probables des deux équipes:

Paris SG : Sirigu – Jallet, Alex, Marquinhos, Digne – Verratti, Thiago Motta, Matuidi – Lucas, Cavani, Lavezzi.

Lorient : Audard – Baca, Ecuele Manga, Koné, Guerreiro – Monnet-Paquet, Jouffre, Lautoa, Barthelmé – Aliadière, Aboubakar.

Match Paris-SG – Lorient en Direct

Le match Paris-SG – Lorient est retransmis en direct à la télévision sur la chaîne BeIN sport. Dès 20h25, l’ouverture de la 12e journée est à ne pas rater avec le coup d’envoi de Paris-SG – Lorient en direct. A la télévision sur BeIN sport ou en direct sur Internet, c’est un match de confirmation pour les parisiens et les Merlus tenteront de créer la surprise à Paris. Il est aussi possible de regarder le match Paris-SG – Lorient en live : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici c’est aussi simple que cela.

Si vous aimez et voulez voir le match c’est simple il suffit de cliquer ici:



Partager : Twitter

Facebook