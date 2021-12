Ligue 1: Comment voir le match Lyon Lille en Direct et en Vidéo ?

Regarder la Ligue 1 ce soir à l’occasion du match Lyon-Lille à 20h. Vous pouvez regarder le match en direct aming sur Internet et en direct TV sur Bein Sport 1, en cliquant ici. Revivez le match Lyon LOSC avec la vidéo des buts et le résumé complet ici. Ne ratez rien du match Lyon Lille!

L’Olympique Lyonnais tentera d’entamer le match de ce soir à Gerland contre Lille sous le signe de la revanche d’une part et pour essayer de se rattraper après sa défaite 2-1 à Ajaccio en milieu de semaine d’autre part surtout après un départ non loin de la catastrophe pour une équipe septuple championne de France il y a quelques années. De l’autre coté, Lille a le moral à plomb quand on se rappelle de sa victoire 3-1 contre Lyon au même stade et dans le même cadre et contrairement aux Gones, les Lillois essayeront de décrocher leur 3e victoire consécutive ce soir après celles contre Sochaux et Evian respectivement.

Données du match Lyon Lille

La confrontation en direct de Lyon et Lille s’annonce passionnante. Lyon se passera des services de pas moins de quatre joueurs, à savoir Miguel Lopes et Yoann Gourcuff en raison de problèmes aux ischio-jambiers, tandis que Milan Bisevac et Mouhamadou Dabo souffrent tous deux de blessures à la cuisse. Le gardien de but Rémy Vercoutre et l’ailier Gael Danic sont encore à court de condition physique, avec Rachid Ghezzal également, alors que Alexandre Lacazette est suspendu suite à son expulsion contre Ajaccio. Du coté de Lille, Ryan Mendes sera ménagé en raison d’une blessure à la cheville, Tulio De Melo devrait également manquer à l’appel.

Quelques chiffres

Lille a pu garder sa cage inviolée lors de 5 de ses 7 derniers matches de Ligue 1. Lyon a marqué plus de 2,5 buts dans ses 4 derniers matchs à domicile contre Lille, toutes compétitions confondues.

