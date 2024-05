Résultats NBA : Miami Heat Chicago Bulls

Voici les résultats complets du match de NBA Miami Heat Chicago Bulls, avec le replay vidéo des meilleurs moments du matc Miami vs Bulls. Miami a récupéré l’avantage du parquet dans la demi-finale de la Conférence Est de NBA qui l’oppose aux Bulls. Le Heat est allé s’imposer 104-94 à Chicago vendredi et mène 2-1 dans la série.

Battu à la surprise générale en Floride dans l’acte I, le tenant du titre a forcé la décision dans l’ultime période alors que le score était de 70-70 à l’issue des trois premiers quart-temps. LeBron James tuait le suspense en marquant 12 de ses 25 points dans les 12 dernières minutes de jeu. Quadruple MVP de la saison régulière, LeBron James a aussi enregistré 8 rebonds et 7 passes décisives. Son équipier Chris Bosh s’est également illustré en réussissant 20 points et surtout 19 rebonds. Toujours diminués par l’absence de joueurs-clés, les Bulls ont à nouveau tenté de bousculer physiquement le Heat. Ils en ont payé les conséquences avec une nouvelle faute technique pour Joakim Noah, sa quatrième en trois matches dans la série, et l’exclusion de Nazr Mohammed pour avoir poussé James au sol.

Noah a rendu une belle feuille de statistiques avec 15 points et 11 rebonds, mais l’intérieur franco-américain a été gêné par les fautes dans le « money time ». Les 30 fautes commises par les Bulls (20 pour le Heat) auront d’ailleurs pesé lourd dans la balance: les remplaçants de Chicago n’ont pu inscrire que 8 points contre 36 pour ceux de Miami (dont 18 pour Norris Cole).

