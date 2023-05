Nuages du volcan islandais : la Tunisie sera touchée par la poussière de cendre

Les nuages du volcan islandais ont fait leur retour depuis quelques jours pour menacer une nouvelle fois le trafic aérien, notamment au niveau des pays de l’Afrique du nord, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Le Maroc était le premier pays touché par ces nuages volcanique ce qui a poussé les autorités marocaine à suspendre certains vols en direction de l’Europe et la fermeture de huit aéroport le 11 Mai, dont ceux de Rabat, Casablanca et Agadir. Pareil pour l’Algérie qui a reporté un vol en direction de la Turquie le 9 Mai dernier à 22h par mesure de précaution.

La Tunisie a annoncé hier le 12 mai 2010 « Des perturbations ont été enregistrées depuis hier sur les vols au départ des aéroports tunisiens à destination de l’Espagne, du Portugal et de l’Italie en raison du nuage de cendres provenant de l’éruption volcanique » selon le ministère tunisien du Transport. « Aucun vol n’a été annulé en Tunisie et il n’a y eu que des reports« , a-t-il ajouté un porte-parole du ministère tunisien de transport.

L’alerte est maintenue en Tunisie. Le suivi et la veille sont toujours en vigueur. La Tunisie sera touchée par les poussières de cendre tout comme le Maroc, l’Algérie et l’Italie, ce qui pourra pousser à reporter ou l’annulation des vols et à la fermeture des aéroports si les nuages du volcan Eyjafjallajökull s’avèrent inévitables et de grande envergure. Ces nuages volcanique paralyse principalement le trafic aérien de part du manque de visibilité engendré par ces nuages mais aussi, les débris que peuvent contenir, les cendres volcaniques représentent une menace significative pour la sécurité des avions, car elles peuvent endommager les réacteurs.

Ces perturbations ont concernées aussi les vols en direction du Maroc. Premier pays touché par la poussière de cendre du volcan islandais, Eyjafjallajökull. Ce volcan a recommencé à cracher d’importantes quantités de cendres après quelques jours d’accalmie, et une soixantaine de personnes ont volontairement quitté la zone du volcan samedi dernier.

Rappelons tout de même que ce volcan est entré en éruption le mercredi 14 avril 2010 et avait paralysé le trafic aérien en Europe mi-avril, ce qui a poussé à annuler plus de 100.000 vols en une semaine et bloquer prés de 8 millions de passagers.