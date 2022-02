L’émission Zone Interdite en vidéo à la télévision sur la chaîne M6 > Ce soir, l’émission Zone Interdite se penche sur les enfants de gitans, et nomme son documentaire ; une vie de roi. Sachez que vous pouvez voir l’émission Zone Interdite sur les enfants de gitans en vidéo sur M6, à partir de 21 heures ce dimanche 7 janvier 2018.

Dès l’entame de l’émission, le téléspectateur prend la direction du sud de la France, pour y faire la rencontre de Julian, trois ans, qui s’apprête à être baptisé, dans la tradition gitane catalane ; et nous pouvons le dire, la cérémonie s’annonce pleine de surprise. Pour la famille Patrac, Enzo, un boxeur de 15 ans, incarne tous les espoirs d’une famille entière.

Voir l’émission Zone Interdite sur les enfants de gitans en vidéo sur M6 et en replay sur 6Play

À 18 et 17 ans, Shanka et Mayron vont se marier. Alors qu’ils sont à peine sortis de l’adolescence, ils vont vivre un mariage digne d’un véritable conte de fées. Tradition oblige, le jeune homme doit réussir à kidnapper sa future femme de chez elle, sans qu’il ne fasse surprendre par ses parents. Enfin, Sophia est enceinte de Jordan. Pour elle, il est question de bientôt rencontrer sa belle-famille. Même si le sujet n’est pas vraiment original, il parvient à montrer l’importance ; et le poids, des traditions dans la communauté gitane. Ici, l’on retrouve un bel aperçu du rôle de l’enfant et de la place de la famille.

Il est possible de voir l’émission Zone Interdite sur les enfants de gitans en vidéo sur M6, dès 21 heures ce 7 janvier. L’émission est aussi à regarder en replay sur 6Play sur Internet, plus tard dans la soirée.

Partager : Twitter

Facebook