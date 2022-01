Dates de début et de fin des soldes d’hiver selon la région

Les soldes d’hiver 2018 sont sur le point de se lancer ; découvrez les différentes dates, de début et de fin > Bien que les soldes aient déjà débutées dans certaines régions, c’est dans quelques heures seulement que tous les Français pourront en profiter. Petit point rapide sur les dates à retenir.

Si la date de départ officielle des soldes est fixée au mercredi 10 janvier 2018 ; soit le deuxième mercredi de janvier, certains départements profitent d’une dérogation, et auront pu débuter leurs soldes, une semaine à l’avance. Ainsi, la Meuse, les Vosges, la Moselle, et la Meurthe-et-Moselle ont livré les premiers articles soldés en France, dès le 2 janvier dernier. Belle occasion donc, de dépenser l’argent et chèque cadeau reçu à Noël, ou se faire plaisir à moindre coût ; ou même d’acheter des cadeaux un peu en retard, si l’on ne pouvait pas voir sa famille avant. Pour les soldes d’hiver 2018, ce sont six semaines de prix réduits qui attendent tous les impatients et clients avertis.

Dates de début et de fin des soldes d’hiver 2018 selon la région

Dans les faits, et sur le papier, les soldes d’hiver 2018 se termineront le mardi 20 février. Si l’on retrouve des exceptions dans les dates de début et de fin des soldes d’hiver 2018, cela est dû à des raisons touristiques, et géographiques. Dans la majorité des départements Français, les soldes d’hiver 2018 débutent le mercredi 10 janvier, à 8 heures et trouvent un terme le mardi 20 février. Selon l’article D.310-15-2 du code du commerce, les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier, tandis que les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Des exceptions peuvent venir chambouler le programme, notamment si les soldes tombent après le 12 janvier. Rien à signaler pour cette année, donc les soldes d’hiver débuteront bien le mercredi 10 janvier 2018, de quoi se préparer à dénicher les bonnes affaires.

