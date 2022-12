L’émission Zone Interdite sur M6 en vidéo à la TV > Ce soir, c’est une nouvelle émission de Zone Interdite qui attend les téléspectateurs. Au programme de la soirée, un détour par Paris, avec les secrets de la capitale mondiale du luxe. Il est possible de regarder Zone Interdite en vidéo streaming sur M6, à partir de 21 heures ce dimanche 10 décembre 2017.

Peut-on encore dire que Paris est toujours la capitale du luxe dans le monde ? Face à Dubaï, Londres, et même New-York, il faut dire que la concurrence est rude. Avec les grands joailliers, chefs étoilés, et stars de la couture, tous se battent pour tenter d’attirer les plus riches clients de la planète. Mais comment travaillent-ils ? Et quelles stratégies mettent-ils en œuvre pour réussir cela ? Ophélie Meunier dévoile alors le monde secret de l’excellence à la Parisienne. La première rencontre se fait avec Mathieu Pacaud, qui est l’un des jeunes chefs étoilés de Paris. À sa table, il aura accueilli Barack Obama et de nombreuses autres personnalités. Le dernier pari du chef, donner un coup de jeune au restaurant Le Divellec, une véritable institution Parisienne.

Regarder Zone Interdite en vidéo streaming sur M6 : Replay 6Play sur Paris Dans les secrets de la capitale mondiale du luxe

Pour être capable de fabriquer les plus beaux bijoux du monde, Boucheron ; l’un des grands joailliers de la place Vendôme, travaille des pierres précieuses qui peuvent atteindre la somme de trois millions d’euros. Avec une matière première de la sorte, les artisans n’ont aucunement le droit à l’erreur. Enfin, Chantal Thomass habille, de lingerie fine, les plus élégantes femmes du monde. Pour créer ses dessous, Chantal fait travailler les dernières dentellières de Calais.

Chantal Thomass habille, de lingerie fine, les plus élégantes femmes du monde. Pour créer ses dessous, Chantal fait travailler les dernières dentellières de Calais.