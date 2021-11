Zone Interdite sur M6 en vidéo : Regarder le reportage sur les propriétaires et locataires au bord de la crise de nerfs en replay

Une nouvelle émission de Zone Interdite en vidéo sur M6 à la télévision > Ce soir, l’émission Zone Interdite se penche sur un sujet bien particulier, les relations entres les propriétaires et les locataires. Sachez que l’émission Zone Interdite est à voir sur M6 en vidéo, dès 21 heures ce dimanche 26 novembre.

En France, cela n’est pas un secret, les relations entres propriétaires et locataires n’ont jamais réellement été au beau fixe. La crise du logement ne fera finalement que creuser ce fossé les séparant. Entre des locataires aux abois, des propriétaires excédés et des huissiers traquant les mauvais payeurs, les caméras de Zone Interdite ont suivi les acteurs de cette guerre où tous les coups sont permis et où la loi a bien du mal à être respectée. Pour débuter la soirée, l’on se pose la question de comment se loger lorsque l’on ne gagne pas trois fois le montant de son loyer ? Les Français en quête d’un logement ont de plus en plus de mal à satisfaire les exigences de propriétaires qui sont de plus en plus méfiants, surtout dans les grandes villes où le marché est saturé.

Zone Interdite sur M6 en vidéo : Regarder le reportage sur les propriétaires et locataires au bord de la crise de nerfs sur 6Play en replay

Ici, certains en profitent et n’hésitent pas à découper des pavillons en une dizaine de petits studios. Souvent insalubres, ils se louent pourtant à prix d’or et ce système explose en région Parisienne, tout en prenant de court les services préfectoraux en charge du logement. De leur côté, les propriétaires ne sont pas non plus à l’abri de quelques mésaventures, d’autant qu’en réalité, ce sont eux les moins bien protégés. Souvent victimes de squatteurs qu’il est impossible à déloger ou acculés financièrement par les mauvais payeurs, les propriétaires peuvent, eux aussi, basculer dans la précarité.

L’émission zone Interdite est à voir sur M6 en vidéo à partir de 21 heures ce 26 novembre. Sachez que vous pouvez également regarder le reportage sur les propriétaires et locataires au bord de la crise de nerfs sur 6Play en replay sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook