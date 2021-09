Zone Interdite et un nouveau documentaire sur la chaîne M6 > Ce soir, Zone Interdite reprend les commandes de la soirée pour livrer un documentaire de société inédit, une plongée dans les festivals de l’été et ces villes sous haute tension. Vous pouvez voir Zone Interdite sur les festivals de l’été sur M6, à partir de 21 heures à la télévision.

En France, chaque été, ce sont plus de 5 millions de personnes qui envahissent les fêtes d’été et autres festivals. Il faut dire qu’avec plus de 1 600 évènements en France, il y en a pour tous les goûts, mais également tous les âges. Direction Carhaix, une petite ville du Finistère de 7 400 habitants, qui voit sa population multipliée par trente pendant quatre jours, lors du festival des Vieilles Charrues. Pour réussir à gérer cette nouvelle marée, ce ne sont pas moins de 6 000 bénévoles qui répondent présents, à tout instant. Direction ensuite vers le plus grand festival électro au monde, Tomorrowland.

Voir Zone Interdite sur les festivals de l’été sur M6 en vidéo et en replay sur 6Play

En Belgique, chaque été, 400 DJs ; dont Marting Garrix et David Guetta, s’affrontent jour et nuit aux platines, sur seize scènes différentes, dans des décors sublimes. À Bunol, en Espagne, 22 000 personnes viennent du monde entier pour profiter de la Tomatina, une bataille géante de tomates mûres. Pas de musique ici, mais plus de 150 000 tonnes de tomates, qui arrivent par un convoi de poids-lourds.

Il est possible de voir Zone Interdite sur les festivals de l’été sur M6 à partir de 21 heures en vidéo, et en replay sur 6Play sur Internet, un peu plus tard en soirée.

