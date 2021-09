Voir Zone Interdite sur 6Play : Documentaire Un été dans le monde secret des Forains sur M6 en vidéo

Documentaire de Zone Interdite en vidéo sur M6 > Ce soir, place à un nouveau numéro inédit de l’émission Zone Interdite. Au programme de la soirée, un documentaire sur un été dans le monde secret des Forains. Vous pouvez voir Zone Interdite sur M6 en vidéo à la télévision, à partir de 21 heures.

Ce soir, les équipes de Zone Interdite ; de Strasbourg au Cap d’Adge, en passant par les petits villages peu connus, nous font découvrir les nombreux secrets et la vie des Forains de France. Malgré l’opposition des municipalités, Tony désire poursuivre l’installation de ses manèges dans les centres-villes, et, à la tête du mouvement Les Forains en colères, il s’apprête à bloquer Paris, afin de se faire entendre. Pierrick, de son côté, a hérité du Luna Park monté par son père il y a 40 ans, au Cap d’Adge. Désormais, il aimerait le transmettre à son fils. Cependant, à seulement vingt ans, il pense plus à faire la fête ; sera-t-il à la hauteur ?

Documentaire Un été dans le monde secret des Forains

À dix ans, Shawn n’aime pas l’école et rêve de succéder à son père. Sa maman, devenue foraine après son mariage, se bat pour permettre à son fils de poursuivre sa scolarité. Être forain, c’est également appartenir à une grande famille, dictant ses propres règles. Axelle, 17 ans, et Arthur, 13 ans, sont enfants de confiseurs et souhaitent devenir chirurgien et boulanger. Arriveront-ils à s’extraire de la communauté afin de vivre leur vie ?

Le Documentaire un été dans le monde secret des Forains est aussi à regarder sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures ce mercredi 9 août.

