Regarder Zone Interdite sur les secouristes et les bénévoles sur M6 et 6Play

Le documentaire de société Zone Interdite sur M6 > Diffusée le mercredi soir en période estivale, l’émission Zone Interdite aborde souvent des sujets touchants de près à la période à laquelle nous nous trouvons, et ce nouveau numéro ne déroge aucunement à la règle. Vous pouvez regarder Zone Interdite sur les secouristes et les bénévoles sur M6, à partir de 21 heures.

En France, un demi-million d’hommes et de femmes viennent en aide gratuitement à tous leurs concitoyens ; bénévoles, ils désirent, avant tout, donner un sens à leur vie. Qu’ils soient salariés, étudiants ou retraités, ils sacrifient leurs vacances, trouvent une place entre leur vie professionnelle et privée, pour porter assistance aux Français et leur permettre de passer des vacances sans soucis. Qu’ils soient pompiers volontaires, bénévoles de la Croix-Rouge, ou encore sauveteur de la Société nationale de sauvetage en mer, ces nombreux secouristes sont devenus indispensables.

Chaque jour, ils interviennent au domicile des particuliers, sur les accidents de la route, les naufrages en mer, les évènements sportifs ou même les attentats. De plus en plus, ils remplacent les services publics en manque de moyens et d’effectifs. Manuela et Christophe, son mari, par exemple, y consacrent tous leurs week-ends et une partie de leurs soirées, tandis que leurs deux enfants rêvent d’endosser, à leur tour, l’uniforme des secouristes. De son côté, François, ostréiculteur et capitaine de bateau taxi est souvent sollicité pour sauver des naufragés.

