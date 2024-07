Couvre-feu décrété à Menzel Bourguiba de 21h à 05h

Suite aux malheureux incidents et aux affrontements entre citoyens et forces de l’ordre à Menzel Bourguiba, un couvre-feu a été décrété à partir du mardi 19 juillet 2011, et ce, de 21h00 jusqu’à 05h00 du matin.

Rappelons que les affrontements à Menzel Bourguiba ont causé la destruction de plusieurs postes de police et garde nationale ainsi que la blessure de plusieurs manifestants et policiers.

Rappelons qu’à Menzel Bourguiba, plusieurs commerces ont été saccagés ces derniers jours et quatre policiers ont été gravement blessés.

En même temps, plusieurs descentes en ville ont été effectuées par des cortèges composés de plusieurs véhicules de police suivis par l’armée. Chose qui a stabilisé un peu la situation pour une reprise des affrontements après minuit en plein centre ville.

J’aime ça : J’aime chargement…