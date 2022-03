Affaire de blanchiment d’argent: trois banques Françaises sont soupçonnées

Trois banques françaises font l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent et violations de sanctions américaines contre certains pays. D’autres banques seraient mêlées à cette grosse affaire.

Une enquête dirigée simultanément par le Trésor des Etats-Unis, le département américain de la Justice et le régulateur des services financiers de New York a été ouverte concernant une affaire de blanchiment d’argent et violations de sanctions américaines contre certains pays. Ainsi, trois banques Française, la Société Générale, BNP Paribas et le Crédit Agricole, aurait négligé les sanctions infligées par les Etats-Unis à des pays comme Cuba, l’Iran et le Soudan.

D’après le Wall Street Journal, ces trois banques citées se seraient mis dans cette mauvaise posture en faisant des affaires avec ces pays et à blanchir de l’argent sale. Il paraît que ce ne sont pas les seules banques impliquées, d’autres grandes banques internationales le seraient. La date du début de l’enquête n’a pas été précisé par la source divulguant ces informations, ni d’ailleurs, les noms des autres banques mêlées à cette affaire.

Ce que nous savons par contre, c’est que BNP Paribas serait en négociation avec les autorités américaines pour conclure un accord qui arrange les deux parties.

