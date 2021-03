Pauvreté: ce fléau s’amplifie

Le Secours catholique a effectué un sondage à l’issue duquel il invite les personnes à ne pas oublier « la fraternité ». Le résultat de ce sondage est peu rassurant et même grave.

D’après un sondage TNS-Sofres publié lundi par le Secours catholique, à l’occasion des élections municipales, les maires jugent que le nombre d’individus se trouvant dans une situation de pauvreté dans leur commune s’est aggravé.

71% des maires estiment que dans leur commune, les personnes en situation de pauvreté sont légèrement plus nombreuses qu’avant alors que 9% d’entre eux comptent que la pauvreté dans leur commune a considérablement augmenté. Par contre une minorité de 6% affirme que le nombre des personnes pauvres dans leur commune a diminué. 14 maires n’ont rien divulgué à ce sujet.

Bernard Thibaud, secrétaire général de l’organisation, Secours catholique, indique que l’organisation a enregistré une forte accélération du phénomène de la pauvreté.

En effet, le chiffre correspondant à la détérioration de cet état de pauvreté était lors de la précédente enquête de 51% en 2008 alors qu’il est à présent de 80%.

Bernard Thibaud note que pour une part importante de ces maires, les femmes seules avec enfants et les jeunes sans emploi sont les deux catégories pour lesquelles la pauvreté s’est le plus amplifiée affichant 63%, puis vient la catégorie des individus en emploi précaire avec un pourcentage de 62% et enfin les chômeurs de longue durée avec 55 %.

Partager : Twitter

Facebook