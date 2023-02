La Saint-Valentin vous tracasse, nous détenons la solution

Plusieurs d’entre vous ne souhaitent pas fêter la Saint Valentin soit parce que cette occasion creuse un peu plus leurs portefeuilles soit parce qu’ils sont à court d’idées originales. Mais comme, même, une petite attention fait toujours plaisir, nous vous proposons quelques idées pour nourrir votre imagination et ainsi faire une belle surprise à votre partenaire.

Pour tous ce qui aime faire de la cuisine, surpassez-vous en lui concoctant un bon repas. Biensure, il est opportun de vous rappeler que le décor soit parfait pour cette occasion, un dîner en tête à tête ne suffit pas. Ainsi, nous vous conseillons une table dominée par la couleur rouge, sur laquelle vous poserez des serviettes en forme de cœur, où tout simplement rouges pour ceux qui ne savent pas faire cette forme, des bougies pour rappeler la flamme qui inonde votre cœur, des roses bien évidemment rouges.

Nous vous conseillons tout de même de ne pas trop charger la table. Pour ceux qui veulent pousser le romantisme plus loin, tracer un chemin avec des pétales de roses au bout duquel vos bras seront grands ouverts pour l’accueillir.

Par contre pour ceux qui n’ont pas assez de temps pour cuisiner ou ne savent pas faire un repas digne de cette occasion, sachez que cette idée vous coûtera un peu plus cher. En effet, vous pouvez demander les services d’un chef pour cet événement. Mais n’oubliez pas tout de même la décoration romantique !

Pour les plus fous d’entre vous, nous détenons l’idée d’une journée qui vous correspond le mieux. Faites une liste de tous ce qu’aime votre partenaire des plus faciles souhaits à exaucer aux plus dures et essayez de lui faire vivre chaque moment à votre manière. Il n’y a pas une plus belle façon de dire que vous l’aimez !