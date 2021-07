L’Europe secouée par une importante tempête

Une importante tempête a frappé l’Europe du nord, en laissant au moins trois morts, provoquant le chaos des transports et menaçant d’être la cause du plus grand raz de marée des décennies.

Un chauffeur de camion a été tué lorsque son véhicule est sorti de la route en Ecosse, tandis qu’un homme est mort quand il a été frappé par un arbre qui a tombé en Angleterre.

Au Danemark, une femme est morte par un camion qui a été dévié par les vents forts.

En Allemagne, le port de Hambourg se prépare à un coup direct d’un raz de marée énorme.

Il y a des craintes qu’il pourrait être aussi puissant que l’inondation qui a tué plus de 300 personnes dans la ville en 1962.

L’ouragan Xaver a frappé l’Europe du Nord jeudi, laissant des dizaines de milliers de foyers sans électricité.

Des vents ,qui ont atteint 228 km / h, se sont battus l’Ecosse, où un chauffeur de camion a été tué. Au moins deux autres personnes ont été blessées par la chute d’arbres.

La police a confirmé les informations selon lesquelles un deuxième homme a été tué par un arbre qui est tombé dans le Nottinghamshire, au centre de l’Angleterre.

