Forum tuniso-français de la Société civile à la Cité des Sciences de Tunis

Les associations tunisiennes « SAWTY« , « AMAL » et « ENDA inter-arabe » ainsi que le collectif « RANDET » organisent le premier « Forum tuniso-français de la société civile« , qui se tiendra à Tunis les 20 et 21 mai 2011.

Ce forum est organisé en partenariat avec l’Ambassade de France en Tunisie – Institut Français de Coopération (IFC) – Agence Française de Développement (AFD).

• Objectifs :

Le « Forum tuniso-français de la société civile » a pour objectif de permettre la rencontre et le dialogue entre associations et organisations non-gouvernementales (ONG) tunisiennes et françaises dans le but de :

– favoriser le partage de valeurs,

– promouvoir l’échange d’expériences et le transfert d’expertises,

– renforcer les liens entre les sociétés civiles tunisiennes et françaises

– encourager les projets communs et les soutiens financiers.

• Programme :

Samedi 21 mai (Cité des Sciences, Tunis)

8h-9h : Enregistrement des participants

9h-10h : Séance introductive autour de la place et du rôle de la société civile dans une démocratie

10h-10h30 : Pause café

10h30-12h30 : Déroulement des travaux dans le cadre de trois ateliers thématiques parallèles :

– Atelier « Citoyenneté »

– Coordonnateur : Association SAWTY

– Atelier « Environnement »

– Coordonnateur : Collectif RANDET

– Atelier « Solidarité » :

– « Femmes et santé »

Coordonnateur : Association AMAL

– « Micro-crédit »

Coordonnateur : Association ENDA inter-arabe

12h30-14h : Déjeuner

14h-17h15 : Poursuite des quatre ateliers thématiques parallèles

17h30-19h : Séance de restitution – Présentation des conclusions opérationnelles.

Parallèlement aux ateliers thématiques, les associations qui le souhaitent, les bailleurs de fonds, les administrations tunisiennes et françaises ou les experts pourront présenter leur action dans le cadre de stands, ouverts de 10h à 16h30. Cliquez sur ce lien pour voir le programme des ateliers: Programme.

• Participation et contact :

Pour vous inscrire, il vous suffit de télécharger la fiche d’inscription sur ce lien: Fiche d’inscription et de la retourner dûment remplie à l’adresse suivante : [email protected]

Pour plus d’informations, contacter Marie Pingaud au 71 105 218.

Communiqué de Presse.