Les températures arctiques atteignent des niveaux plus élevés depuis 44.000 ans

Beaucoup d’études ont montré que l’Arctique se réchauffe et que les calottes glaciaires fondent, mais comment on a comparé au passé, et comment est-il sérieux?

De nouvelles recherches montrent que les températures estivales moyennes dans l’Arctique canadien au cours du siècle dernier sont les plus élevés dans les 44.000 dernières années, et peut-être le plus élevé depuis 120.000 années.

« L’élément clé ici est juste la façon inédite de réchauffement de l’Arctique canadien, Gifford Miller, un chercheur à l’Université du Colorado, a déclaré dans un communiqué commun de l’école, dans lequel l’étude de Miller et ses collègues a été publiée en ligne cette semaine. «Cette étude indique que le réchauffement que nous voyons est en dehors de tout genre de variabilité naturelle connue, et il doit être dû à l’augmentation des émissions de gaz dans l’atmosphère. »

L’étude est la première à montrer que la chaleur Arctique courant dépasse la chaleur de pointe dans le début de l’Holocène, le nom de la période géologique actuelle, qui a commencé il ya environ 11.700 années. Pendant ce « pic » chaleur arctique, le rayonnement solaire est d’environ 9 pour cent de plus qu’aujourd’hui, selon l’étude.

L’Arctique a été réchauffe pendant environ un siècle, mais le réchauffement le plus important n’a pas commencé avant les années 1970, Miller dit dans la déclaration. « Et au cours des 20 dernières années le signal de réchauffement de cette région a été sensationnel », a ajouté Miller.

