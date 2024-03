Tunisie : Suppression du CAPES pour plus d’équitabilité

Le porte-parole officiel du Conseil des ministres et ministre de l’Education, Mr Taïeb Baccouche a annoncé aujourd’hui, vendredi 18 mars 2011, que le concours au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire, CAPES, sera supprimé.

Selon Mr Baccouche, le concours du CAPES sera remplacé par une nouvelle méthode de sélection, différente et plus équitable. Sans donner des précisions, Mr Taïeb Baccouche a indiqué que cette nouvelle méthode confèrera aux recrutements des professeurs la transparence et l’équité nécessaires.

Les détails de ces nouvelles mesures relatives aux recrutements seront dévoilés dans les prochains jours, selon le porte-parole du Conseil ministériel.

J’aime ça : J’aime chargement…

Articles similaires