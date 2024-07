Lotfi Ben Jeddou, Ministre de l’intérieur affirme être menacé par Abou Iyadh !!

Le ministre de l’intérieur Lotfi Ben Jeddou a affirmé que des informations concordantes leur sont parvenues faisant état d’autres assassinats qui menaçaient certains journalistes, artistes, députés et hommes politiques, quoiqu’une protection rapprochée ou non leur a été consacrée, ils restent toutefois menacé de morts, a t-il ajouté.

Cette protection est composée de 9 à 13 agents autour de leur résidence et de leur entourage, qui change chaque 8 heures.

Lotfi Ben Jeddou a fait allusion qu’il était facile pour eux de commettre des assassinats et qu’il n’est pas possible à l’heure actuelle de protéger tout le monde. Il a ajouté que « moi même je n’ai que deux gardes qui m’accompagnent et s’ils veulent m’assassiner ils le feront » ! Il serait menacé par Abou Iyadh et quelques autres personnes, a t-il confirmé.

La Tunisie est passée à une étape très avancée du terrorisme sur son territoire. En effet, toujours selon Ben Jeddou: « des informations nous sont parvenues que nous risquons des attentats aux ceintures explosives, certains membres du gouvernement sont menacés et nous ne pouvons pas assurer une protection à tout le monde ». Il dit avoir fourni une protection à toute personne qui l’a demandée. Pour lutter contre ces assassinats, il faut connaitre le coupable.

